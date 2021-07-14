高市青年局號召「新創高雄隊」，今年底參展拚商機。圖為高雄新創館於2020 MEET TAIPEI參展畫面。（高市青年局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府青年局規畫今年底率12組新創團隊成立高雄新創館，參加2021 Meet Taipei創新創業嘉年華，號召高雄創新創業夥伴組成新創高雄隊，今（14）日舉辦直播說明會「廣發英雄帖」，希望設立登記未滿10年之高雄新創公司踴躍報名參展，在新創伸展台展現高雄軟實力。

青年局長張以理表示，去年同由該局策劃之高雄新創館，包含生技醫療、無人機、VR遊戲、科技農業、數位平台等優質新創團隊受好評，副市長羅達生也親自出席指導，4天展會總參觀人次41153人，並有35組投資者與219家企業來洽談合作，成效卓著。

他強調，疫情重創各產業之際，青年局全力支援高雄新創，透過專業遴選，今年繼續選出12組高雄在地新創公司，除補助報名費、攤位費及佈置費外，展前將辦理3場次加值培訓課程，包含：國際商務參展與數位行銷經驗傳授、股權概念與創投分享、快速上手英文簡報製作等，以強化新創於經營行銷上各項需求，培育高雄團隊於高雄新創館一舉展現，促成更多商機。

青年局今日於Youtube頻道舉行直播說明會，邀請去年度參展團隊分享經驗。主打友善綠能產品「膠原珍珠」的合創生物表示，青年局提供參展Meet Taipei是相當好的機會，透過參展能促成更多交流與增加品牌曝光度，產品被看到的機會大增。

開發「XR動出好腦力訓練系統」的酷愛迪數位則表示，去年參加高雄新創館，青年局除了安排展前英文培訓外，從展覽期間的商展手冊、廣告露出到新創路演（pitch）競賽，都實質協助團隊曝光及有效推銷產品理念，鼓勵團隊把握今年的機會。

青年局表示，2021 Meet Taipei創新創業嘉年華預計於本年度11月17日起至20日於台北圓山花博爭豔館展開，如疫情變化將以主辦單位通知為準。另本次遴選全面採線上報名及書面審核，欲報名者請自即日起至8月15日止，填寫線上報名表單https：／／www.surveycake.com／s／QRpoL，詳細資訊與遴選辦法請上青年局官網查詢。