大谷翔平在大聯盟明星賽取得歷史性的一勝，雖然單場MVP是猛將小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)，不過大谷才是最受矚目的球員。大谷在出場時獲得近5萬人觀眾的最大歡呼聲，甚至很多球員到休息室裡拜訪大谷，希望求得他的親筆簽名，畢竟100年也才一個這樣的人。

面對一波一波索取簽名的球員，大谷忙得焦頭爛額，但他來者不拒，而且始終帶著微笑。白襪投手韓崔克斯(Liam Hendricks)說：「我幾乎有點同情大谷了，話雖如此我還是向他要了一顆簽名球，我可不是傻子。跟大谷說過話之後，我發現他這個人真不錯，我這輩子從沒遇過這麼友善的人。」

大谷不願獨佔參賽球星的鎂光燈，自己移出採訪室到走廊上受訪，韓崔克斯說：「他就是這麼的謙遜與親民。」24小時內連續參加全壘打大賽、上場打擊、登板投球，而且是現場被索取最多簽名的球星，大谷表示他很累，明星賽當天他睡到早上10點半才起床，但也很開心。

此戰也多虧美聯（光芒）總教練凱許(Kevin Cash)的成全，他賽前拜託大聯盟修改規則，允許他把大谷翔平當成「兩個選手」，因此大谷才能在投完首局退場後繼續擔任DH。大谷很感謝凱許，承諾不會讓他失望，果然最後也摘下勝投。國聯第一棒小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)開玩笑說大谷也太狠了，「以為他只會送幾顆快速球給我，沒想到他全部武器（滑球、指叉球）都用上了。」