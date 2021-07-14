傳統美濃瓜多半種植在室外，果皮比較厚，但黃勝二夫妻倆的美濃瓜種植在溫室裏面，果皮經過細心照料無汙染，買回家冰鎮後就可直接食用。(黃勝二提供／吳建輝彰化傳真)

黃勝二斥資百萬打造屬於夫妻倆的愛心果園，種植蘆筍、小黃瓜、牛番茄等作物，今年成功種出美濃瓜，標榜免削皮、買回家可以直接冰鎮享用。(黃勝二提供／吳建輝彰化傳真)

黃勝二表示，他種植大約1200株的美濃瓜，一般室外種植一株會留6至8顆，但他一株只留2顆，讓每顆美濃瓜都能吸取足夠養分，還有空間能夠生長，日照充足。(黃勝二提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪州鄉退休夫妻黃勝二及許鈴敏，在自家農地建置幸福農場，種植各式各樣有機蔬果，今年成功種出免削皮，可以直接吃的厚肉美濃瓜，傳統美濃瓜多半種植在室外，果皮比較厚，但黃勝二夫妻倆的美濃瓜種植在溫室裏面，果皮經過細心照料無汙染，買回家冰鎮後就可直接食用。

美濃瓜產季在每年7至10月，雲林、家疫、台南皆是美濃瓜產地，早年在國外經商的黃勝二，12年前退休與太太返回溪州老家過著退而不休的生活，斥資百萬打造屬於夫妻倆的愛心果園，種植蘆筍、小黃瓜、牛番茄等作物，今年成功種出美濃瓜，標榜免削皮、買回家可以直接冰鎮享用。

黃勝二表示，他種植大約1200株的美濃瓜，一般室外種植一株會留6至8顆，但他一株只留2顆，讓每顆美濃瓜都能吸取足夠養分，還有空間能夠生長，日照充足，全程有機栽培，用蜜蜂授粉，全程不使用農藥，果肉厚實細緻、每顆美濃瓜品質都相當優異，口感清脆、果肉細緻鮮甜可口。

黃勝二說，美濃瓜是葫蘆科，傳統種植在室外會依附在地面上，外皮堅硬要吃一定要削皮，在北農拍賣市場有一般美濃瓜的賣場，還有分成溫室吊瓜的賣場，他改良種植在溫室裏面，採直立式吊掛種植，也因為產量少，價格高，市價是一般美濃瓜的３至４倍，但只要吃過一次，就回不去了。