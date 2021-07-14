中興616公車駕駛確診，共匡列56人採檢，目前PCR結果皆為陰性，台北市副市長黃珊珊14日解釋，因時間差，所以北市沒接到疫調，是看到新聞後立刻聯絡台北區管跟新北衛生局才知道，主要是因個案7月12日確診，但他在7月8日至10日休假沒有到北市上班，所以沒有通知台北市。

黃珊珊解釋，中央指示公布足跡規範很清楚，為公共場域或接觸到不特定多數人，有公布的必要，而足跡並不是疫調結果，都是按這個原則，不會公布他們家或工作場地。

黃珊珊說，確診的公車駕駛兒子在7月11日先確診，確診者客運司機，載客站點包括新北的泰山、新莊、三重和台北市的大同、士林等區，是在7月12日確診，是屬於新北個案。

黃珊珊表示，因為個案在7月8日至10日休假，從新北角度來看，他是確診前5天休假，所以沒通知北市，這案子是在新北7月13日記者會後得知，北市才聯絡區管中心和新北衛生局了解。

黃珊珊說，個案接觸者居隔共7人，其他接觸者共56人，PCR結果均為陰性，黃表示，盼疫調能更精進，這個案子沒有接到通報，但有去了解，疫調資料規範會有時間上差距，未來公布疫調方式可能除了網站考慮放在媒體框。