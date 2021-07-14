台南市一名60歲蔡姓婦人因25歲女兒出國求學在即，13日中午到中西區衛生所詢問，被衛生所人員告知女兒不符合打疫苗施打資格，請其先登記預約，婦人當場情緒失控、咆哮，最後被警方依違反社會秩序維護法裁罰。

台南市警二分局海安派出所13日中午接獲中西區衛生所來電，稱有名婦人在衛生所內大聲喧鬧及謾罵咆哮，請求警方協助，員警到場，得知蔡婦因女兒欲出國，希望能趕快完成疫苗接種，但跟衛生所人員溝通過程發生口角，疑不滿被稱「阿姨」，情緒失控。

據了解，這名婦人的女兒即將出國，1922疫苗預約平台昨天一開放18歲以上民眾線上登記，婦人就致電中西區衛生所，表明要預約，但因目前中央只開放網路平台預約登記意願，現階段只留給65歲以上民眾施打，雙方溝通未果，婦人之後就親赴衛生所理論。

衛生所表示，現場向婦人解釋疫苗登記及施打規則，但婦人不聽解釋，不斷咆哮謾罵，只好報警，警方到場勸導，鑒於其行為在公共場所已嚴重影響到他人，依違反社會秩序維護法移送裁罰。