以唱跳歌手身分出道的女星比莉，如今有另一個知名身分，就是「帥到分手」男神周湯豪的媽媽，從年輕到現在，無論經歷多少波折，比莉都維持著自信與灑脫，深得觀眾喜愛，如今將70歲的她，也沒跟歲月低頭，仍維持好身材與滿滿活力，近日她在社群上分享曬日光浴辣照，深V泳裝大秀傲人身材，讓人不禁讚嘆她是貨真價實的「超級辣嬤」。

比莉出道超過40年，當年身為唱跳歌手，在台灣紅透半邊天，且向來做歐美系大膽穿搭，被認為是台灣歌壇的時尚先驅者，且比莉姊多才多藝，除了唱歌，她也主持、演戲、寫書，甚至還做服裝設計，堪稱全方位藝人，而對演藝圈具有高度熱情的她，卻在2007年被診斷出小腸有淋巴惡性腫瘤，坦言感到天崩地裂，多虧兒女加油打氣，至2012年才宣布抗癌成功，大病之後比莉退居幕後，擔任兒子周湯豪的經紀人，如今多數時間都在靜養，偶爾接工作，或陪伴兒子跑通告。

近期因疫情的關係，演藝圈工作也多受到影響，大多數藝人都盡量宅在家防疫，比莉姊也是，但仍不時透過社群，跟網友們分享生活，昨(7/13)她在IG分享了一張曬日光浴的美照，照片中的她，躺在沙灘椅上享受陽光，穿著黑色連身泳裝，胸口是深V設計，讓她美胸、好身材全都露，超級火辣。

比莉說，過去每到夏天，她就喜歡將自己曬成小麥色，「全身塗油，像烤肉一樣，有一次居然睡著，醒來身體只有一面是黑的！welldoNe，哈哈哈哈」，而如今全球都有嚴重疫情，民眾都只能盡量減少外出，讓她笑稱：「今年大家都應該很白哈哈，很懷念這些日子」。