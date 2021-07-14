搶宅食經濟，瓦城泰統集團旗下「瓦城」、「1010湘」、「時時香」等品牌推出共25款泰式及中式個人美味餐盒，限定20家店鋪自取，消費者可上「瓦城安心美味訂餐平台」點用，瓦城並推出「獨享餐盒訂閱服務」，讓消費者可依照自身需求，選擇3日、5日或7日的多日購方案，標榜每天幫消者配到好。

慶祝訂餐平台開站，瓦城即日起至8/31(二)，單筆訂單結帳滿千，輸入優惠碼「HAPPY07」即享8折優惠，7/15日起至7/21日期間，透過LINE官方帳號「wa10」線上預約餐點並到店自取，平日消費滿600元現抵100元。若是新客首次消費，也可選擇輸入優惠碼「NEW202107」，不限金額直接折抵100元。此外， 7/26日前滿額再享85折優惠，皆可與以上優惠合併使用。瓦城並同步與foodpanda合作，於8/14日以前，推出每月首兩周整整14天，消費單筆滿300元即享8折優惠。

炎熱的夏日，就要來點酸辣開胃的酸辣泰式餐盒，人氣餐盒「瓦城椒麻雞飯」油炸整隻去骨雞腿肉，外皮酥脆、肉質軟嫩，再佐以特製椒麻醬，非常過癮，還有經典「辣炒豬肉飯」，以新鮮豬絞肉與小番茄、辣椒與九層塔拌炒，酸辣下飯最適合夏日享用。瓦城中式餐盒也不容錯過，將店內招牌菜精華縮成個人份量，包含「麻油松阪豬飯」、「3.5杯雞飯」、「宮保雞丁飯」等，都是每日熱銷的人氣品項，其中1010湘的「酥炸口水雞飯」更是讓人口水直流，炸的酥脆可口的雞腿肉，沾附著特製湘式花椒辣醬，香麻味美。