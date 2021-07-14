位於台北市林森北路、農安街口的商務旅館，今天下午房務人員察看未退房、聯絡不上的房客，驚見44歲陳姓男子倒臥房裡地上，已明顯死亡。警方封鎖現場調查，調閱監視器發現無其他人進出該房，將報請相驗釐清死因，不排除是心臟問題猝死。

警方調查，陳姓男子13日下午4時獨自入住該商旅，今天中午他沒退房，下午房務人員察看，發現他死在房中，沒有明顯外傷，經聯繫家屬，調閱其病歷，研判可能是心臟問題所致。

他雖非疫情匡列的檢疫、隔離對象，檢警報驗時仍將採集篩檢送驗，釐清跟新冠肺炎有無關係。