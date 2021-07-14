【旅遊經 編輯部報導】

楊梅故事園區於暑期將於7月17日、24日；8月6日、7日、13日、22日將推出線上「校長的客廳人文書坊系列講堂」。講師將邀請彭啟原、李元璋、王倩慧、蕭佩茹、李文蓉等人，導讀賞析影片、書籍、歌謠及繪本，帶領民眾認識楊梅在地文史及客家文化，每場講堂的尾聲後，還將有抽獎活動，包括：圖書禮券、繪本文具組。

楊梅故事園區(圖片：桃園市政府文化局提供)

導讀賞析內容包含：《永遠的第七堂課》透過影片介紹楊梅在地文史及楊梅國中創校故事；《楊梅三部曲第一部歷史的腳印》、《活出愛：黃娟傳》分享作家黃娟(張芳杰校長姪女、楊梅三部曲作者)筆下不同時代的楊梅歷史、客家文化、故鄉及異鄉；《山歌書》、《白色的約定》自客家歌曲中賞析傳統歌謠與流行歌曲的演變；《幸福的小豬》、《南方小島的故事》、《山中的悄悄話》、《美濃外婆》由林鍾隆(楊梅作家) 及李文蓉所創作之繪本，導讀客家人文及精神。

相關線上課程不僅如此，楊梅故事園區還會在粉絲專頁推出眾多線上藝文資源，包含園區環境、常設展的線上觀展覽人包、園區果樹端上桌影片、園區建築塗鴉線稿等活動，另外還特別設計「線上版學習單」介紹楊梅故事園區由來及楊梅在地環境資源。

除了線上課程之外，楊梅故事園區因應疫情調整開放時間，採線上網路預約參觀(前5日於楊梅故事園區粉絲專業開放預約)，分別於周六、日(7月17日、18日、24日、25日、31日)，上下午2時段(10時至12時、14時30分至16時30分)，每時段參觀人數上限5人。詳細預約參觀/活動參加等內容請至楊梅故事園區粉絲專頁查詢/報名。