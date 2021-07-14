晨星(Morningstar)發佈《2021年第三季亞洲股票市場展望報告》，10個主要產業中的首選股票包括:中國海洋石油(0883.HK)、騰訊(0700.HK)、中銀香港(2388.HK)及中國建設銀行(0939.HK)等。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子(Lorraine Tan)指出：相對於晨星的公允價值估計值，亞洲股票的交易價格約為4%的折價。雖然相較於美股，亞洲股市估值稍低，但若干不利因素或將持續拖累短期表現。優質大型公司股票較具價值，尤其是那些由晨星評級為具有寬或窄護城河的大型股票(即具備長期競爭優勢的股票)。我們認為中國科技公司的近期回落，也帶來了選擇優質股票的好機會。

能源業方面，晨星認為多數已開發國家的疫苗接種率持續提升，有望持續支撐原油需求的增長。因此，晨星預測需求將在2022年全面復甦。另一方面，雖然石油輸出國組織(OPEC)目前正在討論放寬原油減產，但我們認為OPEC組織將會採取逐步恢復產量的方式。美國上市公司尚未有大幅增加支出的意願，代表原油產量的成長仍將保持微溫狀態。以上因素推動了布蘭特原油價格突破至每桶逾70美元，高於晨星的每桶60美元中期預測值。由於原油供需往往供不應求，晨星認為，短期的價格風險依然偏向上漲。中國海洋石油 (0883.HK)業務聚焦石油產業上游，且成本效益佳，每桶總生產成本低於30美元。

在中國科技股方面，有鑒於監管緊縮引起的疑慮未見消退，且中國當局呼籲中國網際網路科技公司應在創造社會價值方面發揮更大的作用，這兩種因素都將對網路科技公司利潤水平帶來影響，晨星預期中國網際網路產業將持續面臨下挫壓力。晨星估計，除非監管機關的態度出現明顯轉變，或網際網路公司的估值更具吸引力即處於低於一個標準差的估值倍數(遠期倍數)，才會使投資人更有信心買進這個產業。騰訊(0700.HK)具有寬護城河，就長期而言將保持良好成長狀態，從短期策略來看，其遠期倍數亦相當合理。

金融業部分，預期信貸成本的下降，將助推銀行業於2021年的獲利能力。另外，預期淨利差將逐季持穩，雖然2021年的淨利差年增率預料將呈現下滑狀態。經濟體復甦所帶動的較高貸款成長應可發揮彌補作用，並使淨利息收入呈現大致持平。中銀香港(2388.HK)，該地區經濟整合腳步加快的受益者，具有穩健的基本面，並與其母公司中國銀行關係緊密。中國建設銀行(0939.HK)市場似乎對該行的信用品質及淨利差所引起的下行壓力過度悲觀。