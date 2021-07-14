大陸女星劉亦菲出道以來，在多部影視經典作品中，古裝扮相空靈又充滿仙氣的模樣，讓她有了「神仙姐姐」封號，近期更和陳曉合作《夢華錄》，從未開拍到待播中都話題不斷，令影迷期待不已；日前有網友注意到身價非凡的劉亦菲，居然像名氣低的明星代言課金遊戲，廣告中形象更被譏笑「腫一圈」。

劉亦菲踏入演藝圈後，已經有不少代表作，甚至成為迪士尼動畫《花木蘭》真人版女主角，達成多少演員一生最盼望的目標「到好萊塢拍戲」，在戲劇領域已有相當高的成就；而劉亦菲一直以來也給外界「不時人間煙火」的形象，近期她除了拍《夢華錄》外，被網友發現她罕見代言網路遊戲，意外掀起熱議。

劉亦菲代言課金類型網路遊戲，意外掀起網友熱烈討論，更有人認為根本毀形象。(圖/ 摘自微博)

在當地會代言網路遊戲，又是希望玩家花錢的類型，通常是一些過氣藝人，或是性感形象的女星，因此不少人認為劉亦菲根本降格代言；另外廣告中劉亦菲的外型也遭吐槽，不僅臉好像稍微長肉，連穿著cosplay服裝的身材都變得豐腴，被譏笑「神仙姐姐下凡怎麼腫一圈」。

有一些內行粉絲指出，許多演員受到限薪令的影響，收入已不如往年，所以如果在廣告中說說幾句話，就能夠有大筆代言費用，不無小補；不過，劉亦菲此次代言遊戲之所以會被吐槽，全因為遊戲類型不討喜，和她原本人設落差甚大，才會出現「毀形象」一說。