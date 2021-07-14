美國職籃總冠軍賽進行得如火如荼，明天(7/15)周四早上09:00即將上演總冠軍系列賽的第四戰，前三戰鳳凰城太陽與密爾瓦基公鹿各在自家主場守住勝利，目前由太陽以2:1領先戰局，明日之戰事關重大，公鹿能追平系列賽比數還是被太陽聽牌呢？喜歡運彩的朋友們除了攸關勝負的『讓分』、『不讓分』玩法之外，下面推薦場中大小玩法的投注策略讓各位朋友參考。

場中投注顧名思義就是在賽事開打的當下，隨著賽事與比分的進展進行即時投注，與一般賽前投注最大的不同是場中投注的賠率以及讓分、大小值會隨時跟著比賽的發展而有所變化，如此一來精明的玩家就可以趁著一些比較極端的狀況下投注，有點類似股票逢低買、逢高賣的概念。

總冠軍賽三場結束，筆者找到了一個規律提供給準備進行場中投注的玩家們參考；太陽與公鹿賽前開立的大小值都在220.5左右變化不大，但場中投注的時候三場雙方都在第三節來到得分上的高峰！首戰太陽與公鹿最終共得223分，其中第三節兩隊就得了62分、第二場226分裡面第三節雙方得了65分、第三場220分之中第三節更是得了69分之多！

雙方拚搏了上半場24分鐘，得分好手逐漸抓到出手節奏，再經過中場的休息恢復體力，第三節無論是在手感還是體能應該都是處在非常好的狀態，三場比賽在第三節雙方都投進8顆三分球，將近全場三分球數量的三分之一！玩家們可以把握雙方第三節的『得分潮』往全場『小分』進行投注！前三場比賽場中大小值都是因為第三節而被撐開到230分左右，足足比賽前開立的大小值多了10分，這就是投注的最佳時機點！明天的總冠軍賽第四戰希望大家也可以抓準『得分潮』的投注時機點開心抱回獎金。