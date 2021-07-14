巴基斯坦公車爆炸陸籍工程師9死28傷，中國交部發言人趙立堅表震驚與譴責。（澎湃新聞）

綜合外電報導，巴基斯坦北部偏遠地區一輛載滿中國公民的巴士14日發生爆炸，造成多人傷亡，罹難者據傳有9名中國工程師。中國外交部發言人趙立堅14日在例行記者會表示，中方對巴基斯坦開普省發生炸彈襲擊、造成中方人員傷亡事件，表示震驚和譴責，對在襲擊事件中身亡的中方、巴方人員表示哀悼，對其家屬和受傷人員表示慰問。

趙立堅說，巴方安全力量已經採取措施控制了局面，妥善轉移並救治傷患。中方已經要求巴方盡快徹查真相，緝拿凶手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員機構和專案安全。

中國駐巴基斯坦大使館微信公眾號14日發布了緊急提醒。提醒稱，近日，中國企業在巴某專案人員遭襲，目前已造成中國公民傷亡。中國駐巴基斯坦使館緊急提醒在巴中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，加強專案人員安全，嚴密防範，非必要不外出。如遇緊急安全情況，請及時報警並與中駐巴使領館聯繫。

法新社報導，一名不願透露姓名的當地政府官員說，爆炸導致公車發動機起火，車輛墜入峽谷。有28名中國公民受傷。

當地一名高級警官證實了這一事件，並表示「這是一起嚴重爆炸，但其性質尚不清楚」。目前還不清楚爆炸是來自路邊的裝置還是車內的物體。

據此前報導，消息人士稱，這輛巴士當時載著30多名人員，其中許多人是中國籍工程師，當時正前往巴基斯坦上科希斯坦的達蘇水電站工地。

中新網統計，2021年以來，巴基斯坦已發生多起爆炸事故。4月21日，巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達市一酒店遭遇爆炸襲擊，導致至少4人死亡、12人受傷。巴基斯坦內政部長艾哈邁德稱，中國駐巴基斯坦大使在該酒店下榻，但事發時已外出。塔利班組織宣稱對此次事件負責。

6月23日，該國東部旁遮普省首府拉合爾當天發生一起爆炸事件，至少2人死亡、15人受傷。