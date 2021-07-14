台北市今日確診個案重回2位數，台北市長柯文哲表示，北市個案比想像中還不嚴重，因為個案在社區感染的不多，反倒是回家後傳染給他人。北市副市長黃珊珊也舉1家9口全確診的個案為例，強調家族有人確診後，相關家人都會被匡列，不會與外界接觸，因此沒有擴散問題。

北市疫調策略近來屢成外界焦點，黃珊珊表示，大家每天都在看數字，但北市是專注在個案上，因為每個個案都是人，因此今日會說明疫調狀況。同時也強調北市確診數字雖然乍看之下很多，但很大部分皆為家戶感染。

黃舉例，這個大家族共有9人，一般來說都是有最先發病者，像這案就是兄弟同住、於同公司上班，各自有老婆和孩子，但兄弟倆的媽媽是與另名兒子同住，當家族一發生有人確診後，家人陸續被居家隔離、採檢，確診後會被認定為「居隔陽」，這段時間也不會與外界接觸，沒有擴散問題。

黃認為，若能提早知道個案是居隔陽性，就可以提早匡列職場、其他接觸者，也就是做第2圈的匡列。此案可證實，1人確診後若家戶沒做好防護措施，仍可能互相傳染，且居隔陽性者也必須清楚說明，這並非新傳染源，而是屬於家戶感染範圍。

「我們的案例比想像的還不嚴重。」柯也補充，個案真正在社區感染的不多，是回家後在家族傳染一堆，也因為這樣，北市才可以在一個程度下慢慢解封，但從韓國、日本案例可看出，一放開確診數就會飆回去，因此要慢慢放，反正這禮拜已到最後階段，是否能殲滅疫情看這禮拜就知道，會維持小心謹慎的態度。