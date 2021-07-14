前總統陳水扁的機要室主任曾天賜，曾在國務機要費案中獻策，建議陳水扁以「南線專案」包裝，逃避司法偵查，他在2015年間被張姓、龔姓男子當成肥羊，騙走250萬元投資款，台北地院日前審結，依詐欺取財罪各判張、龔10月徒刑，可上訴。

2006年間爆發國務機要費案，陳水扁當時以「南線專案」抗辯，曾天賜也在本案中被控偽證，獲緩起訴處分。民進黨前祕書長羅文嘉2019年到電台接受專訪時，在廣告時間脫口說出「南線專案」就是謊言，是曾天賜出的主意。

檢方起訴指出，張、龔2人2015年1月間引介曾天賜以500萬元投資股票操盤，得知曾資金充裕，同年5月向又佯稱必須加碼投資，曾誤信交付250萬元，張、龔2人則把錢朋分私吞。曾後來發現250萬元下落不明，才知受騙。

張、龔否認詐騙，辯稱當時因股價下跌，產生虧損，才要求曾天賜補足保證金，他都如實把錢交給邱姓操盤手。

北院調查發現，邱姓操盤手同年4月間已入監服刑，原定要關將近3年，但在6月保外就醫，目前已經死亡；張、龔向曾天賜要求加碼時，邱人在監獄難以操盤，民間金主早將股票斷頭賣出，曾原來的500萬元已全數賠光，遂認定2人詐欺犯行。