因疫情關係划船選手黃義婷已許久未下水，趁著東奧在即，於冬山河下水找回水感。（翻攝林姿妙臉書）

划船選手黃義婷於冬山河下水做最後衝刺練習。（翻攝林姿妙臉書）

三級警戒之下，宜蘭的海域與水域活動全面禁止，而卻有一人被地方首長所赦免可以下水，原來是宜蘭縣縣長林姿妙為了讓預計前往東奧參賽的划船選手黃義庭下水找回水感，特赦讓她做賽前最後衝刺練習，消息曝光後，引起網友在留言區刷一排鼓勵與加油的話語。

宜蘭縣縣長林姿妙今（14日）在臉書指出，雖然三級警戒期間，宜蘭的海域與水域活動全面禁止，但幾日前她接到了一通電話，對方稱，即將代表台灣前往東京奧運參賽划船的選手黃義婷，因疫情關係已許久沒下水練習，希望能讓她在賽前於冬山河做最後的衝刺練習。

林姿妙說，協助解決選手問題她責無旁貸，接到電話後，她立刻聯絡工旅處與教育處，就是要用最快的速度協助義婷前往冬山河練習；林姿妙也請求鄉親，「近些日子拜託不要去冬山河檢舉與打擾她們練習」，希望鄉親能一起幫義婷加油，為台灣拿下獎牌。

文章曝光後，不少網友紛紛湧入留言區寫下加油打氣的話語，紛紛留言，「加油」、「無敵棒」、「加油！宜蘭人在等妳的佳音」、「縣長與選手都表現得真好，這一定要按讚！」、「謝謝縣長及縣府團隊，守護宜蘭 拼出宜蘭好健康」；黃義婷也於留言區回應，「感謝縣長的支持幫忙，義婷會努力，珍惜每個可以訓練的時刻」。