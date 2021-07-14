高市府財政局今（14）日會同財政部關務署高雄關在高雄港，共同破獲百萬包走私菸，市價逾7千萬。（高市財政局提供）

高市府財政局今（14）日會同財政部關務署高雄關在高雄港第63號碼頭，共同破獲2只從中國廣東起運經高雄港轉口至菲律賓的40呎貨櫃菸品走私案，當場攔截百萬包走私菸，市值逾新台幣7000萬元，當場全數查扣。

高雄關表示，這次查獲未稅菸品，主要是查緝關員運用風險管理機制，過濾分析高風險標的，發現自中國廣東南沙港起運，預定轉口至菲律賓PHCGY港，申報貨名為「KITCHENWARE」之2只40呎轉口貨櫃甚為可疑，即予鎖定。

查緝人員守株待兔，等到貨櫃在高雄港63號碼頭卸船後，經開櫃查核結果，發現來貨為滿櫃無偽裝的「YS」牌未稅菸品，核查確認與提單及艙單申報不符，違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，依法予以查扣。

高市財政局長陳勇勝表示，依菸酒管理法規定，販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，處3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲時現值超過50萬元者，處查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以600萬元為限。

陳勇勝強調，現在雖然是疫情期間，但防杜私劣菸酒流入市面，一直是中央與地方共同努力的目標，平時即加強辦理法令宣導，以確保國家稅收及保障消費者權益。若民眾發現疑似不法菸酒，可撥打市府菸酒檢舉專線電話（07）3314320提出檢舉。