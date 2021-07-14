藝人安以軒與CEO陳榮煉結婚4年，兩人育有2個寶貝孩子，安以軒經常在個人社群上分享家庭生活。近日安以軒的兒子66剛慶生2歲的生日，她相當用心準備兒子的生日派對，一家人幸福甜蜜的模樣，許多網友們都相當羨慕他們的家庭生活。

安以軒昨（13日）Instagram分享家庭生活，全家為小孩精心準備生日的來到：「Happy birthday dear 66，一轉眼就2歲了！捨不得你長那麼快，好想多把你和妹妹，抱在我懷裡久一點，看著你摟著妹妹的肩膀，我好感動！相信以後你一定會很疼愛娃寶。」兒子開著一台黑色玩具賓士車，旁邊載著妹妹並摟著她的肩膀，畫面中相當溫馨動人。

許多網友相當開心地表示：「祝姊一家人，平安健康」、「時間真的過很快！」、「安媽咪，2歲是孩子最最可愛的階段，可以多拍一些照片、影片留作紀念，日後再翻起回憶，會覺得既珍貴又令人感動」、「66帥哥，祝你生日快樂喔!」

安以軒為兒子許下今年願望是：「希望疫情快點控制住，保祐大家平安健康！」一家4口相當甜蜜與幸福，穿著客製化的深藍色休閒上衣，並將空間用造型氣球佈置成許多海底生物，營造出一個海底世界，相當夢幻，邀請許多親朋好友，一起到草原空地裡慶生，大家都穿著藍色的休閒服裝，衣服背面寫著「66」的數字，享受平凡的家庭活動。

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