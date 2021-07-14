傅羽慈（左二）參加英文劇場比賽表達戲劇溝通感。（萬能科大提供／呂筱蟬桃園傳真）

萬能科技大學航空暨運輸服務管理系大二學生傅羽慈，今年參加全國英語口語相關競賽獲獎連連，透過競賽磨練英語發音、語調及流利度。校長莊暢說，國際語言英文相當重要，學校重視高品質英語教學，聘請優秀英語教師指導學生「以賽代訓」增強學生英文口語能力。

傅羽慈、張柏恩先後勇奪全國技專校院英語朗讀比賽團體賽第三名、全國技專校院英語口說大賽總決賽佳作獎。他們說，自律、提早準備、集中注意力是獲獎關鍵，有紀律花時間大量練習，可熟悉語調或發音該怎麼朗讀才標準，過去曾慣性唸錯的發音，透過老師指導正音也提升自信，除了練習時要十分專注，加上賽場上冷靜不慌張才能發揮最大潛力。

傅羽慈另與航服系學生張柏恩、彭茹蕙、林妙旻及洪子喬組隊參加全國英語讀者劇場比賽奪下全國第三名。傅羽慈說，擔任台詞份量多且吃重的角色，除練習英文發音外，還要揣摩角色情緒，例如驚訝時聲音高昂，語調可以起伏大一些，再搭配臉部表情和肢體語言強化語意，很有挑戰性。

莊暢表示，萬能科大是全國唯一的航空城大學，致力於國際化教學環境，重視英語能力的提升，鼓勵學生參加多益測驗以及英語相關競賽，增強「國際溝通力」；並選派許多學生前往美、澳、日、韓等國的海外姊妹校當交換生，經由雙聯學制海外課程、海外研修課程增加「國際移動力」。

萬能科大更幫學生爭取可見度高的海外工作機會，校外實習除國內各大企業外，更有學生分別赴日本、新加坡、菲律賓及韓國等國實習，大幅提升學生的國際就業競爭力。莊暢校長強調，航空產業需要高級英語能力，國際溝通力、國際移動力的提升，就是高薪就業力保證。