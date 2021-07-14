新北市接種疫苗死亡案例，14日再添3人，其中2例AZ、1例莫德納，新北市通報累積統計共86例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，新莊區通報78歲女性，9日接種莫德納，身患多重慢性病，10日至12日出現發燒及腹瀉，13死亡。

五股區通報87歲男性，6月16日接種AZ，身患心臟及肺部疾病，5日至11日出現全身無力，11日死亡；另一是板橋區通報70歲男性，9日接種AZ，身患帕金森氏症，10日正常作息，11日死亡。