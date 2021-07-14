彭博報導，美國財政部長葉倫和聯準會主席鮑爾周五將與其他的主管機關官員開會，討論房市過熱問題及其相關風險。

報導指出，這場會議旨在確保美國不會輕易陷入類似2008年爆發的全球金融危機，又稱為次貸危機，當時房市泡沫破裂導致美國和全球經濟深陷衰退。

彭博援引消息人士報導，葉倫的團隊意識到房價若突然大跌可能對美國經濟構成風險。不過美國財政部有信心，目前與房市相關的金融穩定風險仍然可控。

美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周一曾發表類似的言論，他在接受《華爾街日報》訪問時表示，他擔心聯準會購買資產的措施可能導致房市過熱。

布拉德表示：「我有點擔心，我們正在助長一個剛剛形成的房市泡沫，我認為在經濟成長率達到7%的情況下，我們不需要這樣做」。彭博報導指出，消息人士表示，葉倫與鮑爾的會談，將是美國金融穩定監管委員會（FSOC）首度就房市過熱問題展開實質討論。