為環保盡一份心力，新加坡預計在2025年前，把現有太陽能發電電力大增4倍左右。14日，新加坡政府公開一座，占地約45個足球場大小的超大型浮式太陽能電場，日後將可為該國5座水資源處理廠供電。

這座最高達60 MW（兆瓦）的太陽能電池（PV）電場，位於新加坡西部的一座水庫內，由勝科工業（Sembcorp Industries）旗下全資子公司所建造。

據悉，該浮式太陽能發電場每年可減少約3.2萬噸碳排放量，相當路上約7,000輛汽車所排放污染量。

這片占地45公頃，約111.2英畝的浮式電場，由12.2萬塊太陽能電池所組成。同時，也讓新加坡成為世界上少數幾個，完全擁有由水資源產生電力的國家之一。

目前，這些太陽能電池板壽命為25年，至於維護作業則由無人機擔綱。同時，新加坡還有另外4個浮式太陽能計工程正在進行中。

浮式太陽能發電，是指利用浮在水面，例如湖泊或水庫內，再藉由物理學上稱為太陽能光伏（PV）面板發電。這些建在水面上的浮式太陽能面板系統，將大大節省土地利用空間。另外，除提升太陽能發電效率外，也可減少水分蒸發等環境效能。