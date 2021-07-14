元大金(2885)旗下元大證券申請以台灣指數公司「特選上櫃ESG成長報酬指數」發行「元大上櫃ESG成長N」指數投資證券(ETN)，預計下周掛牌交易。「元大上櫃ESG成長N」發行價格為每單位新台幣5元，發行期為5年，發行單位為400000000單位，是指數投資的新商品，買一張只要約新臺幣5000元，就可以掌握10檔精選上櫃ESG成長股票表現，輕鬆參與ESG良心企業經營。

元大證券指出，該商品所連結「特選上櫃ESG成長報酬指數」的編制方式為遴選上櫃股票中，同時兼具ESG表現與高成長特性的10檔股票共同編製成指數。篩選出ESG表現達標準上櫃公司，並考量營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)、市值等四大成長指標，並排除外國企業來台第一上櫃公司後，再依發行市值遞減排序加權。

目前「特選上櫃ESG成長報酬指數」權重前六大成分股與占比為：環球晶20％、穩懋19％、世界14％、中美晶14％、群聯10％、合晶4％，皆為半導體，約占指數的81％；另外還有元太、璟德、大江、聯亞等。指數成分股組成於每年6月會定審一次，並重新篩選。

「特選上櫃ESG成長報酬指數」回測過往績效顯示，自105年6月17日起至110年3月31日止，總報酬高達112％。