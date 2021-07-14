美國六月通膨數據高於預期，美股全盤收黑。港股周三全日低走，交易金額約在1242億港元。

周三香港恆生指數收跌175.95點或0.63%，為27787.46點。國企股(H股)跌48.25點或0.48%，為10065.07點。

恆指科技指數逆勢升0.10%，為連四個交易日上漲。

汽車股跌3.85%，為表現最差的板塊。吉利汽車跌2.6%，廣汽跌4.9%，長城跌2.5%。

比亞迪跌5.6%；比亞迪遭喜馬拉雅資本減持，套現約16.26億港元，持股比例從7.03%降至6.35%。

中興通訊持平，報25.95港元。美國通訊委員會(FCC)通過19億美元補貼方案，補貼美偏遠地區電信商移除或更換華為和中興通訊的電信設備。

周大福跌10.7%，報15.7港元。花旗將周大福評級降級，目標價維持在17港元。花旗認為該公司第一財季銷售成長放緩，股票估值已高。

美團跌2.1%。美團籌資，完成對騰訊配售股份，涉資約31億美元。