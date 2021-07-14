總統府發言人張惇涵今（14）日表示，蔡總統任命前參謀總長黃曙光出任國家安全會議諮詢委員，並任命前國家安全局副局長胡木源出任國家安全會議副祕書長。相關人員將陸續到任新職。

張惇涵表示，面對後疫情時代中快速變遷的區域及國際局勢，臺灣必須針對可能構成國家安全威脅的各種傳統和新興挑戰做出因應。所以，落實推動國防自主政策，加強自我防衛能力，並對境外敵對勢力進行反滲透與反介入之國安戰略作為，皆是國家安全的關鍵要務。因此，總統任命兩名國安團隊新人事，期許即將任職的團隊成員全力以赴，鞏固國安重點任務落實推動。

他說，新任國安會諮詢委員黃曙光將於9月1日就任。自蔡總統上任以來，大力推動國艦國造及潛艦國造等國防自主重大政策，黃曙光曾任潛艦國造小組召集人，在卸任參謀總長之後，總統期盼借重黃曙光諮詢委員畢生軍旅生涯豐富的經驗與專業，持續協助推動國防自主政策，確保潛艦國造計畫如期如質執行。

黃曙光曾任參謀總長、海軍司令、海軍副司令、海軍艦指部指揮官、參謀本部後勤參謀次長、海軍參謀長、海軍168艦隊長等軍職。

新任國安會副祕書長胡木源將於7月16日到任。胡木源出身警界，熟悉第一線犯罪偵查，對於各種可能犯罪樣態及偵查手法，均有完整掌握，更在國家安全局副局長任內，督導針對境外敵對勢力之反滲透和反介入工作。

蔡總統將倚重胡木源，針對可能構成國家安全威脅的各種傳統和新興犯罪手段，以及境外敵對勢力層出不窮之滲透方式，擬定相對應之國安戰略，督導相關國安體系之犯罪偵查、反滲透與反介入工作。

胡木源曾任國家安全局副局長、新北市政府警察局局長、內政部警政署刑事警察局局長、警政署保安警察第三總隊總隊長、臺中市政府警察局局長、彰化縣、嘉義縣政府警察局局長。