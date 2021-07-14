「雞排妹」鄭家純今(14日)遭爆與一名出手闊綽的保時捷男有曖昧關係，還遭對方未婚妻控訴介入兩人感情，導致今年9月婚約取消。不過雞排妹也有話要說，她強調保時捷男沒有未婚妻，更未訂婚，保時捷男更向媒體聲稱身體不好，與雞排妹只是曾交往過的朋友關係。只是隨後PTT又流出多張疑似雞排妹與保時捷男的對話截圖，兩人對話尺度之大，令人難以相信是「蓋棉被純聊天」的關係。

雞排妹否認是小三，也不認與保時捷男交往，只是稍早PTT又流出多張疑似雞排妹與保時捷男露骨的鹹濕對話，對話截圖中雞排妹在6月27號表示想趁著防疫期間做胸部，保時捷男一聽也豪氣買單女神的醫美費用25萬，表示「我出就好」。

疑雞排妹與保時捷男截圖PTT瘋傳。(取自PTT)

疑雞排妹與保時捷男截圖PTT瘋傳。(取自PTT)

接下來的對話截圖尺度更是大膽，男問「老婆為什麼會夢到這種色色的夢」，女答「上次太爽的關係吧」，令男方聽了更是興奮，「那我要把老婆調教的更淫蕩」。

對於疑似雞排妹與保時捷男大尺度對話，果然瞬間吸引PTT網友推爆討論，直呼八卦回來了，「熱戀期的簡訊嗎？好露骨喔」、「應該是未婚妻才有男的手機截圖吧」、「不是說貼圖對話文有造假可能不可信，又信？」、「有錢真的霸氣25萬說出就出」。《中時新聞網》詢問雞排妹經紀人回應，對方仍在確認截圖來源中，尚未有回應。