迎合城市宅度旅遊新趨，台北花園大酒店即日起至9月30日止推出「全新客房雅緻客房24小時住滿專案」，享專案優惠價平日2588元，周六與周日3088元，改裝客房全新亮相，軟硬體設備皆全面提升，提供旅客嶄新的入住體驗，專案附贈饗聚廚房午餐或晚餐，以套餐方式提供客房餐飲服務，客人並可享免費停車位、早餐優惠等禮遇。

台北花園大酒店為台北西區優質商務觀光飯店，地理位置優越且交通便捷，不論是商務洽公或是觀光旅遊皆是熱門首選。飯店有典雅風采與大面窗景，勾勒出溫暖時光。此次客房整改將飯店主題「旅艋舺 遊西門」實踐，並結合在地Bangka船舟語彙，藉由設計手法交織出熱情及文化涵蘊，創造耳目一新的住宿感受。改裝新客房以早期發展時的碼頭及紅磚文化轉化成設計語彙，利用岸邊解構巧思，妝點上周邊景點元素，增添在地文藝氣息，搭配科技智能管家，帶給旅人美好主題體驗。

「全新客房雅緻客房24小時住滿專案」附贈饗聚廚房的自助午餐或晚餐，免費停車位乙個，洽公住宿更便利。此外，飯店提供超值優惠，每房加價199元可升等至全新雅緻親子房，如欲續享客房體驗，每房另可加價99元享延遲退房一小時(續加以兩小時為限)，而有早餐需求的旅客，於飯店旗下的花比麵包坊任選一款麵包，即享美式咖啡加購價30元，早餐組合輕鬆帶回客房享用，度過美好早晨時光。在這個不同往年的夏日時光，改變了旅行的方式，帶給旅人盡善盡美的住宿體驗。

台北花園大酒店致力打造安全舒適的住宿空間，嚴格遵守各項防疫規定，包含：實聯制、出入口管制體溫、人流管制降載、維持室內1.5公尺以上社交距離等，服務人員亦全程配戴口罩，此外更添購紅外線體溫測量儀器、電動霧化消毒器等防疫設備，加強健康管理與空間環境消毒。公共區域皆備有酒精消毒機，每2小時進行公共區域如扶手、門把等消毒作業，持續秉持加強清潔及消毒工作，提供完善的防護措施。此次全新客房入住專案，希望旅客可以一解想要旅遊之苦，以宅度假模式過過乾癮，全新客房融入許多在地特色元素，轉換空間即可感受不一樣的樂趣。