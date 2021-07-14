台北市長柯文哲表示，北市有18％找不到感染源，代表1天10個確診者，就有2個找不到感染源，接下來要思考的是用「電信足跡」來殲滅這些黑數，柯文哲說，新常態要學著與疫情共存，應變能力要更強，這波疫情的最後走向，未來7到10天是關鍵。

柯文哲指出，每天還有2個不明感染源，用疫調的方式很難找到，可能要用「電信足跡」，能更有效處理，不用一周時間，就能徹底殲滅，不過，下周的事下周再煩惱。

此外，北農和環南市場明再次大規模篩檢，柯文哲說，聯合前進指揮所已解散，表示批發市場的疫情已控制下來，萬華地區批發市場的案子，一開始相當出乎意料之外，也是給我們經驗，批發市場流動性高造冊不易，要感謝台北榮總、亞東醫院和北市立聯合醫院，在2天內要做完1萬多個PCR。

柯文哲說，明天再檢查一次，預估將篩檢4000人，而這次的經驗用科學方法解決，這應該叫做口袋戰術，以後可以寫教科書；黃珊珊表示，環南市場明天篩檢是上周和前進指揮所討論的結果，針對上次篩檢出3位陽性的熱區，再次篩檢，3名陽性確診者分別是2樓漁產區和瘦肉區攤商，還有一位自治會員工，依照這3名確診者再去匡列討論篩檢哪裡，不是由北市府自己決定，也不是沒有全面篩檢就會出狀況。