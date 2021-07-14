陳水扁身體微恙 血氧最低降到90％ 今安排檢查 16:552021/07/14 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳水扁腦波缺氧 今安排檢查。（摘自陳水扁臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁上次健康檢查發現有腦波缺氧情況，今接受醫療團隊主治醫師建議安排檢查；陳水扁今在臉書表示，醫療團隊主治醫師陳勝順憂心阿扁白天也會有缺氧情況，要持續留意。 陳水扁今年71歲，日前健檢出現缺氧現象，今在高雄長庚醫院阿扁醫療小組安排腦波檢查。陳水扁臉書表示，今天上午到高雄長庚進一步檢查，血氧儀SPO2最低降到90％，主治醫生也憂心他白天有缺氧情況，因此要持續留意。 看到侯友宜做這3件事 媒體人脫口喊6字 陳水扁血氧驟降做檢查 結果網反應一面倒 #檢查 #缺氧 #腦波 #情況 #陳水扁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逆子砍母37刀斷頭丟下12樓判無罪 高院更一審今宣判 08:052021/07/14 社會 陳水扁突PO一張臥病在床照 網反應曝光 17:282021/07/14 政治 藉國安會治軍 用人屢出奇招 04:102021/07/14 政治要聞 深田恭子患病停工2個月首現身 近照曝光變更豐滿了 14:172021/07/13 娛樂 花博接種站 今8118人次開打 04:102021/07/14 地方新聞 男性下體腫痛竟是患這病 醫曝若無緊急清創死亡率100％ 15:362021/07/14 健康 身體成45度角在「空中睡覺」 夏語心被吐槽鬼壓床 16:122021/07/14 娛樂 新北今確診2例 侯友宜：防疫應不分顏色團結在一起 16:332021/07/14 生活 台中今增2確診 為小黃司機、男家教接觸者 15:462021/07/14 生活 史話》郭冠英專欄／習賢德，一個空軍的子弟（四） 09:172021/07/14 兩岸史話 中年女一骨折就癱瘓 竟是這種癌症轉移造成 11:042021/07/13 健康 違反戶外工作熱危害指引 勞動部去年開罰15萬 17:422021/07/13 生活 苗栗縣今增1確診死亡 因急性呼吸窘迫症候群過世 15:432021/07/14 生活 政治熱門新聞 見蔡政府回應民間全都有這2字 游盈隆忍不住了：不吐不快 - 政治 陳水扁突PO一張臥病在床照 網反應曝光 - 政治 微解封最新民調出爐 盧秀燕滿意度逾9成獲藍綠高度支持 - 政治 2022縣市長選戰唯一變數在台北？ 鄭麗文曝關鍵 - 政治 吳子嘉問羅秉成：凌晨是不是曾收到台積電一封e-mail - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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