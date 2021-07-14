前總統陳水扁上次健康檢查發現有腦波缺氧情況，今接受醫療團隊主治醫師建議安排檢查；陳水扁今在臉書表示，醫療團隊主治醫師陳勝順憂心阿扁白天也會有缺氧情況，要持續留意。

陳水扁今年71歲，日前健檢出現缺氧現象，今在高雄長庚醫院阿扁醫療小組安排腦波檢查。陳水扁臉書表示，今天上午到高雄長庚進一步檢查，血氧儀SPO2最低降到90％，主治醫生也憂心他白天有缺氧情況，因此要持續留意。