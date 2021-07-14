日本東京奧運開幕在即，日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1149例確診病例，繼5月8日以來再度出現單日新增逾千例，並超過5月8日第4波疫情高峰的單日1121例。

根據東京都官方「新型冠狀病毒防疫對策網站」統計，東京都至今單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例最高紀錄，是在第3波疫情高峰今年1月7日出現的2520例。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1100714