東奧開幕在即 東京單日新增確診再破千例 17:172021/07/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本東京奧運開幕在即，東京都今天新增1149例確診病例，繼5月8日以來再度出現單日新增逾千例。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東京奧運開幕在即，日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1149例確診病例，繼5月8日以來再度出現單日新增逾千例，並超過5月8日第4波疫情高峰的單日1121例。 根據東京都官方「新型冠狀病毒防疫對策網站」統計，東京都至今單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例最高紀錄，是在第3波疫情高峰今年1月7日出現的2520例。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1100714 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 可口可樂宣布新政策 粉絲崩潰喊拒買 - 國際 稱與14歲少女床戰不應被捕 日本議員慘了 - 國際 陸軍艦逼近澳洲 監視「護身軍刀」跨國軍演 - 國際 - 中央社 美國撤軍阿富汗 前總統小布希批一大錯誤 - 國際 - 中央社 畢業旅行！梅克爾明與拜登會談 但雙方歧見難解 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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