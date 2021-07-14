ROSÉ任音樂工讀生。（愛奇藝國際站提供）

韓國綜藝節目《盼望的大海》由《Penthouse上流戰爭第三季》的李智雅，以及《鬼怪》的金高銀與李棟旭，還有SHINee溫流、樂童音樂家李秀賢等人為主持班底，網羅韓國歌壇和戲劇界實力最強的藝人，一起經營打造出海邊酒吧，讓民眾在海邊邊聽音樂邊欣賞自然美景。本週第三集，酒吧終於開張營業，李棟旭跟李秀賢合力完成的「秀旭米酒」大受觀眾歡迎，但反觀李棟旭開業前研發出來的調酒「沼澤」倒是無人問津，讓李棟旭感受相當失望，轉身找尹鍾信撒嬌討拍，讓經理尹鍾信趕緊拿著他的小喇叭大喊替他宣傳，才讓李棟旭嶄露笑容。

另外，酒吧終於迎來了第一位嘉賓，音樂工讀生ROSÉ，一早眾人正在手忙腳亂忙碌著，完全沒看見她走進，害羞的ROSÉ親切與大家打招呼完，就開始跟做到樂手前開始準備彩排唱歌，彩排完休息的ROSÉ看著大家為了開業的食物在辛苦準備著，還擔心自己都沒做事，喊話自己可以洗碗，更貼心問正在準備料理的李智雅是否需要幫忙，但她也跟李智雅分享自己的廚藝，說「一調味，料理就完了」自曝自己做早餐的經驗，看到電視上放鹽時大方的樣子，也跟著學，結果出來的東西像醃製品，完全不能吃。

ROSÉ發現溫流正準備洗碗時，更快馬衝上前去，要溫流不要洗碗，讓盛情難卻的溫流只好放下碗盤「那至少讓我洗個手嘛」兩人互動相處非常可愛。