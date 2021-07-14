台南市出現今年第2例日本腦炎病例，白河區一名50餘歲男性7月5日出現頭暈、倦怠等症狀，7月8日因發燒、躁動至柳營奇美醫院急診，隔日收治住院治療並採檢通報，14日檢驗確診為日本腦炎，目前住院治療中。

台南市衛生局調查，個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點皆以住家為主，附近2公里範圍內有豬舍及水田等高風險環境，研判居住地點附近感染可能性較高。

衛生局指出，已委請衛生福利部疾病管制署及國家衛生研究院專家學者前往個案住家及附近高風險場所調查評估，同時落實環境滅蚊及誘捕病媒蚊等相關防治措施，加強對鄰近民眾衛教宣導，並籲請鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻疫苗施打，環保局亦派遣區隊人員針對上述地區加強環境清消，務求降低病媒蚊密度，保障民眾健康。

依據疾管署監測資料顯示，日本腦炎病例主要發生每年5至10月，6、7月是流行高峰，國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，而豬隻為病毒最主要增幅宿主。大部分的人感染日本腦炎後，多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。

衛生局提醒民眾應避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；家中的門窗安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳；戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可的防蚊藥劑。

衛生局長許以霖呼籲，接種日本腦炎疫苗是最有效預防方法，提醒民眾應按時攜帶家中年滿15個月以上之幼兒至本市各區衛生所或合約院所接種疫苗；居所或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強自身防蚊措施，如自覺有感染之虞的成人，其未曾接種或接種史不明者，亦建議自費接種日本腦炎疫苗。