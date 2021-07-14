花蓮縣內長者接種率達55.6％。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣接種率狀況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府15日將開放縣內28間診所提供長者接種服務，盼能提高疫苗普及率。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣長徐榛蔚說明縣內疫苗接種狀況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣符合疫苗接種資格的長者逾71000位，自6月中旬AZ疫苗與7月初莫德納疫苗抵花蓮後，目前施打率已達到56％，花蓮縣政府為鼓勵更多長者接種、服務更多偏鄉長輩，15日將開放縣內28間診所提供接種服務，盼能提高疫苗普及率。

縣長徐榛蔚說明縣內疫苗接種狀況，AZ疫苗共配得35470劑，目前已接種33479劑，剩餘4450劑預計將留給第5類對象及已完成第一劑接種者；莫德納疫苗則有49120劑，目前還在施打，若之後加上專案對象，應會全數接種完畢。

徐榛蔚也說，開放65歲以上長者及55歲以上原民長者接種疫苗後，截至今天中午長者接種率已達5成5，且縣內總人口數逾32萬人，目前1到8類對象已有63000多人已施打疫苗，接種率高達19.6％，高於全國平均的13.9％。

許多長者向縣府表示，自己有上網或電話預約接種，不過遲遲未收到簡訊，以致錯過接種時間，徐說，15日將開放全縣共28間診所，每間可替28人接種，請長輩們務必把握機會。她也另外提醒未來將要接種者，可先將手機來電攔截app及拒收企業簡訊功能關閉，確保之後能收到1922通知接種的訊息。

此外，疫情影響，全台血庫告急，縣府和花蓮捐血中心合作，即起成功前往捐血者，將可得到一顆愛心南瓜，數量有限送完為止。而縣府也和慈濟基金會共同關懷弱勢學童暑期營養，7、8月均會配送愛心生活箱及由花蓮健康無毒農產品組合而成的健康蔬菜箱給2643戶弱勢孩童，盼能陪伴他們度過難關。