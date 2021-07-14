為提升服務品質，提供多元退款管道，我國海關自今年7月20日起擴大服務，提供民眾、企業的支票兌領或電匯手續及費用採直撥退稅或退費。

關務署表示，現行以支票退稅或保證金，須持支票往返金融機構兌領費時又費力，且遺失掛失止付及法院公示催告手續繁瑣，即使目前已對退還保證金可使用電匯方式辦理，亦因銀行劃撥匯款，須由納稅義務人負擔銀行手續費新台幣25。

而直撥退稅退保證金可免除支票遺失風險，也不用負擔兌領或電匯手續費及臨櫃辦理之舟車勞頓。但關務署提醒業者，因海關部分通關單位地處偏遠，採直撥退保證金（稅）行政作業天數會較正常作業多耗費1到2個工作天，可先洽詢進口地海關，以選擇最適合自身需求之退款方式。

關務署呼籲，申請採用「直撥退保證金」及「直撥退稅」方式或原「電匯退保證金」改成「直撥退保證金」方式，請至財政部關務署網站下載電匯直撥退還押款申請書，填妥申請人在金融機構或郵局存款帳戶、存款人戶名、存款人統一編號、公司負責人姓名、地址及電話等資料後，加蓋公司大小章並附存摺封面影本，寄交報運貨物進口關區辦理，申請書只須填寫一次，以後案件皆可延續使用。