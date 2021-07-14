蔡健雅全新專輯首波單曲〈出走〉MV，透過多種平凡人的視角，表達對出走的渴望。（環球音樂提供）

蔡健雅暌違兩年推出新專輯，首波單曲〈出走〉MV正式上線，她表示，專輯去年就開始製作，當時工作的狀態，如今看來，都彷若一夢：「打從疫情爆發，整個世界就變了，只能做夢吧！我們已經多久沒有出去走走，真正享受到過去曾經有的自由？」

她說，創作〈出走〉的初心，就是帶著一種「不能受困於此」的信念，「希望大家能用自己的想像力去想像，這外面發生的事仿佛只是一場雷雨，出現彩虹的時候，你就可以出門了。」

〈出走〉MV由黃中平執導，透過咖啡廳店員、客人、上班族等小人物的視角，表達對出走的渴望。蔡健雅也出演其中一位對出走有所期盼的角色，她也想告訴大家，被限制的出遊、被限縮的範圍都不能框限住我們對於世界的企求，當我們發現能看見的只有自己窗外的那片天空，只要我們願意翺翔，就沒有放棄振翅的理由。

她透露：「一收到中平導演傳來的參考資料，有一個畫面非常吸引我，有許多不同的人，都透過窗口往外看，我們只能看到、但是我們摸不到彼此。真的就是當下全世界在經歷的一件事情。」她也表示，希望這次的音樂，可以帶給大家一些些安慰和溫暖。

〈出走〉採用簡單的空心吉他搭配弦樂四重奏，蔡健雅笑稱：「這是我第一次編弦樂四重奏，錄音的時候有夠緊張，想說樂譜怎麼那麼多張啊！現在是演奏到哪一張了！」她也自承，為追求完美，錄音時現場要求樂手老師做了許多「微調」，差點被封為「龜毛天后」，可見她對於〈出走〉投入的心力。歌迷則直呼：「好喜歡看妳要求細節的樣子。」

蔡健雅全新專輯首波單曲〈出走〉MV，透過多種平凡人的視角，表達對出走的渴望。（環球音樂提供）