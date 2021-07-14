國片「目擊者」2017年上映廣受好評，未料導演程偉豪卻被華娛電影公司監製陳玉珊控告侵權，她指自己是目擊者故事原創，2015年雖授權程偉豪改寫劇本，但僅侷限用來申請政府輔導金，並未授權他改寫劇本翻拍成電影，因此向程偉豪、嘉揚電影有限公司、嘉揚電影成立人唐在揚求償200萬元，智慧財產法院近期判陳玉珊敗訴。

判決書指出，陳玉珊經營的華娛國際股份有限公司2011年發展目擊者的原創故事，並在隔年與程偉豪簽署「編劇工作保密與著作權利約定合約書」，提供給他最初的原創劇本。陳玉珊指，2015年3月間與程偉豪曾簽訂「原創故事授權協議書」，但僅授權他用「故事構想」改寫後申請政府輔導金。

陳玉珊指，程偉豪違反合約規定，在沒有合法授權的情況下，與嘉揚公司拍片，已侵害原公司的著作財產權，因此向3方求償200萬元，並要求登報道歉。

不過，程偉豪指出，2013年陳玉珊告知他無力完成電影，他便提議用個人名義尋求資金自行完成，而陳玉珊也同意結束雙方合作關係，且2014年也曾告知對方資金有下文，並在電影拍攝期間，主動告知她電影開拍、拍攝地點等訊息，陳玉珊都未提出異議，直到電影殺青後，她才來要求支付劇本費用。

程偉豪表示，目擊者劇本經過多番修改，已有數個版本，均為自己獨立創作，與陳玉珊提供的版本已有區別性，且對方除了授權他改作外，也已授權進行後續電影拍攝與相關視聽著作的發行，認為並無侵權事宜。

智財法院參考各版本劇本、對話紀錄等資料後認為，程偉豪在修改劇本期間都與陳玉珊有互動討論，作品版本與第一版本比較下，已有大幅度改版，難認與第一版有同一性，且雙方簽訂的授權書上，並未有專為申請輔導金補助的文義，因此程偉豪已獲改寫劇本、拍攝電影的權利。

智財法院指出，授權書僅特別載明，陳玉珊有電影原創故事的署名權利，而目擊者電影有表明「原創故事：成○○／ 陳玉珊」一字，符合授權書規定，因此認為陳玉珊主張侵害著作財產權及著作人格權、請求連帶賠償損害和登報道歉無理由，駁回其訴。