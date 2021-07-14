建國花市微解封指引。（北市府提供）

北市夜市為解封指引（北市府提供）

受本土疫情衝擊，台北市捷運、公車運量僅剩4分之1，考量人流影響金流，台北市長柯文哲拍板擴大5月至7月的「減租、延租、延稅、優息」紓困措施，疫情期間營業場所將減租75％，市有國宅、社宅等也能全面減租30％，未來將視疫情狀況隨時滾動修正。

柯文哲指出，許多業界人士向他反應，疫情期間廣告租金是否適度調整，考量今年狀況比過往更慘，為因應產業界需求，承租市有不動產的營業場所將減租75％，和人流減少情況一致，自5月到7月都會如此施行，至於3個月則會看實際人流量加以調整，住宅方面則減租30％。

財政局長陳家蓁補充，延稅將加入印花稅並延長繳納期限，禁內用、停業的房屋稅可從3％降為2％，目前申請件數約在800多件，延租也可延長契約時間。優息部分可從質借利息也減75％。

至於建國花市和傳統市場、夜市微解封指引，柯說，建國花市雖然重新開幕，但第一次只給20％的攤商進來，將人流控制在一半左右，要慢慢放，未來也會監控人流、採取實名制，一但出現感染還是會停業3天做清消。

柯說，還是建議民眾少去，目前影像監控和身份證尾數分流依舊，但還是要跟夜市和餐廳業者說抱歉，因為在解封過程中，吃飯活動還是會擺到最後，解封前期會以不吃飯的為主，到最後可以吃飯時，就是疫情真正過去之時，現在還是先外帶為主。