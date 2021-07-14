想要像造型師一手拿梳子、一手拿吹風機，把頭髮慢慢吹順，不再毛躁，事實上對非常多民眾來說都是高超技術！為了提供使用者更便利的頭髮護理過程，並解決有近4成台灣消費者感到困擾的「毛躁亂髮」問題，Dyson今(14)日在台宣佈推出Dyson Supersonic全新抗毛躁吹嘴！

為更了解台灣消費者對於頭髮護理的需求，Dyson近期執行了一項在地調查，發現「毛躁亂髮」、「出油」與「髮質細軟」是台灣消費者最在意的3大頭髮問題，其中更有近4成的消費者深受「毛躁亂髮」所困擾。Dyson發表Supersonic全新抗毛躁吹嘴，其設計靈感來自於專業造型師經常使用的吹風機與圓梳搭配組合，Dyson利用「康達效應」取代高溫達到「氣流順髮」，一次性撫平高達62%毛躁髮絲，讓使用者不必弄濕頭髮，也不需具備媲美造型師的手藝，就可以輕鬆解決頭髮毛躁問題，並擁有一頭光澤秀髮。

「溫度」時常被誤以為是讓頭髮乖乖聽話的唯一途徑，因此，不少消費者傾向使用平板夾高溫定型，然而，以過熱的溫度造型非但會使髮絲因反覆受熱而變得乾燥粗糙，若本身即有染燙，還容易造成頭髮氧化或褪色。根據Dyson的觀察，許多消費者會效仿專業造型師使用吹風機搭配圓梳吹順頭髮，這樣的組合相較一般市面上的造型器，對頭髮造成的熱損傷較低，不過消費者自行操作時卻常因手勢不對而反覆吹整，反倒使頭髮因與梳子的摩擦增加變得更為毛躁。

Dyson透過工程師團隊記錄來自全球80間專業髮型店的420多名造型師的造型習慣，在超過 10000 小時的實驗中一共收集了多達11.4億筆數據資料，最終汲取吹風機配上梳子的靈感來源，並結合過往針對氣流的專業技術，研發出創新的美髮利器「全新抗毛躁吹嘴」，顛覆吹風機傳統的吹整應用。與旗下的Dyson Airwrap造型器原理相同，「全新抗毛躁吹嘴」利用康達效應的空氣力學現象，氣流會自然吸附並提起較長的髮絲，將健康長髮留在表面並形成鏡面，再把其餘毛躁亂髮隱藏於下方，透過重新排列髮絲，塑造出自帶光澤的視覺效果。

台灣屬於海島型氣候，夏天特別悶熱潮濕，使得台灣女生在面對毛躁亂翹、扁塌等頭髮問題時，情況遠比其他地區的更為棘手。然而，透過使用Dyson Supersonic 多元吹嘴配件搭配以下4大吹整步驟，在家就能輕鬆養出好髮質。

使用Dyson Supersonic 多元吹嘴配件搭配以下4大吹整步驟，在家就能養出好髮質。（Dyson提供／黃慧雯台北傳真）

Dyson Supersonic吹風機內置Dyson數位馬達V9，轉速每分鐘可達11萬次，與Dyson Air Multiplier氣流倍增技術結合，每秒可產生 13公升強勁且均勻的氣流，有效減少吹乾頭髮時對於熱量的依賴。同時，更透過獨家智慧溫控科技，每秒測量空氣溫度超過40次，控制風溫絕不超過150度，幫助保持頭髮的水份自然平衡，減少因過熱所引起的頭髮斷裂，並防止對髮絲造成永久性的高熱傷害。

Dyson Supersonic「全新抗毛躁吹嘴」即日起將成為Dyson Supersonic吹風機的標準配件之一。（Dyson提供／黃慧雯台北傳真）

Dyson Supersonic更針對不同髮質與頭皮狀況設計多元吹嘴配件，讓使用者在吹乾頭髮的同時，還能快速完成不同的頭髮造型。即日起「全新抗毛躁吹嘴」將成為Dyson Supersonic吹風機的標準配件之一，全新組合建議售價為NT$14600元。