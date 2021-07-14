李女2019年間逛夜市，巧遇剛分手的林姓前男友與新歡牽手逛街，她認為是遭劈腿怒對林男摑臉，事後向吳姓友人哭訴，友人約出林男見面，由李女質問感情、金錢等糾紛，一行人不滿對他拳打腳踢後，帶往1處宮廟再打一頓，林男多處受傷、腦震盪，案經警方循線查獲。台中地院依傷害等罪判處李女等6人各4月至3月不等徒刑，得易科罰金，其中3人獲緩刑，仍可上訴。

判決書指出，21歲李女在2019年8月4日晚間與友人到中市太原夜市，竟遇到剛分手的林姓前男友與新歡手牽手逛街，李女認為自己遭林男劈腿，當場怒摑他巴掌，並連繫吳姓男子哭訴，吳男到場答應幫她處理感情糾紛，聯繫林男假借李女要向他道歉，相約到夜市停車場見面。

林男當晚近11時到場，李女當面質問金錢及感情等糾紛，女方多人因不滿林男回應態度當場圍毆、持球棒毆打；李女又提議換地點談判，林男拒絕，但遭強帶上車載往太平1處公廟廣場，又遭眾人一頓拳打腳踢。

林男臉、眼部多處挫擦傷，頭部外傷合併腦震盪，胸、背及四肢多處擦挫傷等傷害而報警，警方循線查獲。李女到案否認妨害行動自由，供稱提議換地點談判是經林男同意，而且她都沒動手打人。

台中地院依傷害罪及妨害自由等罪，判處李女等6人徒刑4個月到3個月不等，得易科罰金，並依涉案情節輕重，有3人獲緩刑2年。