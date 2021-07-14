中國公安部反恐怖局局長劉雲峰14日在北京表示，中國反恐怖工作取得長足進展，各項反恐措施有效落實。當前中國的反恐怖形勢平穩，社會持續安全穩定，大陸4年多未發生暴力恐怖案事件。

中新網報導，公安部14日在北京召開新聞發布會，通報全大陸公安機關開展反恐怖工作有關情況。劉雲峰表示，當前，全球恐怖襲擊事件頻發，對暴恐極端人員的刺激示範效應強烈，包括中國在內的很多國家仍面臨著恐怖主義的現實威脅。個別人員在境外恐怖勢力的拉攏煽動下，實施破壞活動的風險不能完全排除。

特別是「東伊運」恐怖活動組織在境外利用互聯網發布暴恐音視訊，宣揚恐怖主義思想，傳授武器使用和制爆技術，不斷派遣受訓人員潛入中國境內策畫實施恐怖活動。受部分國家和地區安全形勢影響，中國海外機構、人員面臨的恐怖威脅有所增大。

2001年10月，中國成立國家反恐怖工作領導機構，統一領導和指揮全大陸反恐怖工作，辦公室設在公安部。在這一領導機制下，外交、公安、國家安全、網信、金融、應急管理等部門，合力開展反恐怖情報資訊蒐集研判、恐怖活動調查處置、涉恐風險防範應對、去極端化、反恐怖國際合作等工作。各地也都成立了本地反恐怖工作領導機構。

劉雲峰指出，中國積極加強反恐法治工作，堅持預防打擊恐怖活動和保障人權並重。一方面，不斷完善反恐怖法律體系，為反恐怖工作的常態化規範化開展提供支撐；先後修訂了《刑法》、《刑事訴訟法》、《反洗錢法》、《突發事件應對法》等多部法律。2016年1月，《反恐怖主義法》正式實施，對反恐怖工作的體制機制、恐怖活動組織和人員認定、安全防範、情報資訊、調查處置、保障措施等作了系統規定。

2018年，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合下發《關於辦理恐怖活動和極端主義犯罪案件適用法律若干問題的意見》，對相關案件的定罪標準、辦案程序、證據使用和工作機制等進一步予以明確規範。

另一方面，中國的反恐怖工作始終堅持以人為本，尊重和保障人權，維護公民和組織的合法權益。在依法打擊恐怖活動犯罪的過程中，始終堅持法律面前人人平等，反對將恐怖主義與特定地域、民族、宗教相掛鉤。