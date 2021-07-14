半導體晶片供需失衡持續已久，台灣作為晶圓代工重鎮，晶圓代工龍頭台積電囊括全球大部分先進製程產能，使台灣重要性躍升全球視野，更將台灣半導體產業形容為「矽盾」，科技研調機構IC Insights最新報告，台灣晶圓產能去年以21.4%的市佔領先全球，預測到2025年前，台灣將維持全球最大晶圓產能的龍頭地位。

IC Insight昨（13日）發布最新報告，截至去年12月，台灣在全球矽晶圓產能以21.4%的市佔領先全球，而韓國以20.4%的產能緊追在後，以8奈米和12奈米來看，台灣8奈米產能佔領先地位，韓國則以12奈米的產能領先；此外，隨著DRAM和NAND Flash記憶體需求攀升，三星和SK海力士亦積極拓展於韓國當地的廠房。

報告中指出，台灣於2011年超車日本後，時隔4年，又於2015年超越韓國，一舉奠定全球晶圓產能霸主地位；台灣2020年的月產能達444.8萬片晶圓（8吋晶圓），全球佔比為21.4%。

報告預期台灣在2020年至2025年之間，將再增加約140萬片的晶圓月產能，全部產能有望達到月產能580萬片晶圓，有望維持台灣全球晶圓產能的龍頭地位。

此外，隨著中美科技戰打響迄今持續已久，大陸推動晶片自主化進程，以擺脫對美國科技上的依賴，截至2020年底，大陸晶圓產能佔全球15.3%，與日本15.8%相差無幾，照此趨勢，大陸將於2021年產能超車日本；在此前，大陸晶圓產能已於2010年和2019年，相繼超越歐洲和北美地區。

該報告預測，大陸會是2020年至2025年間，唯一一個市佔成長的地區，有望成長3.7%的市佔，儘管大陸所主導的大型DRAM和NAND晶圓廠的上線預期減弱，但未來仍會有海外記憶體製造商、當地IC製造商於大陸投資，進而擴大大陸矽晶圓產能。

另外，儘管歐盟、美國都計畫將砸下鉅資，振興半導體產業，但報告依然預期，北美和歐盟未來產能市佔將會下滑，主要是當地IC設計製造商依然十分依賴代工廠，主要以台灣代工廠佔多數。