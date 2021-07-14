健喬（4114）繼年初與瑞士諾華大藥廠Novartis及韓國賽特瑞恩Celltrion製藥合作，今再宣布與台灣新創公司貝克生醫簽約取得食道癌新式醫材的專屬銷售權，攜手拓展大中華市場。

食道癌為全球第八常見之癌症，是台灣第九大癌症，75%病患集中在亞洲地區，依據國民健康署癌症登記資料和衛生福利部死因統計，每年食道癌新發生個案有2700人、死亡人數約1800名，其中高達9成以上為男性，是男性癌症發生率第6位、癌症死因排名為第5位。目前食道癌主要是以手術治療為主。但因食道癌不易早期發現，無法接受手術或是中晚期的患者，多以同步放射治療加化學治療進行控制。

「貝克食道置放器」為全球首創；也是唯一經鼻放置的近接治療置放器，搭配醫院的「後荷式近接治療儀」，不會造成重要器官副作用，可提供精準的食道癌體內放射治療。獲得台灣、大陸、美國、日本、韓國等多國專利，更取得美國食品藥物管理署(FDA)及台灣的上市許可。自6月起納入健保給付，該產品目前也是近年來衛福部食藥署核准上市的國產創新醫材中，首件納入健保給付的創新醫材，預期將減輕患者醫療負擔，從而提升醫療品質，目前台灣約有40間醫學中心與區域醫院等醫療院所可進行本治療。

健喬在癌症用藥領域方面，包含淋巴癌相關化療藥品，與肝癌、肝轉移癌之特殊醫材，未來也朝頭頸癌方面新藥發展。此次與貝克生醫的合作再擴大癌症新治療途徑的選擇。

法人預估，健喬本次代理這個產品的每年在台市場價值應可望達300萬美金。