新北2例確診個案「居隔陽」 均為家戶感染 17:132021/07/14 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市2例確診個案都是家戶感染。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市14日新增確診數為2人，1例板橋確診者是昨確診順益汽車泰山營業所員工的家人，另名新店確診者是因家人確診而被感染，2人都屬家戶感染。 侯友宜表示，今新增2例確診個案，分別為板橋1例、新店1例，皆為居家隔離當中陰轉陽個案，接觸者4名都是陰性。侯說，自本土疫情爆發以來，整整2個半月、共66天，新北市每天都有市民確診，最高來到384例，今日首次見到這樣的數據，真的非常感動，感謝所有市民朋友的犧牲與配合，讓疫情獲得穩定控制。 台中今增2確診 為小黃司機、男家教接觸者 新北今確診2例 侯友宜：防疫應不分顏色團結在一起 #確診 #個案 #家戶感染 #新北市 #2人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園確診＋2 社區仍有零星個案 04:102021/07/14 地方新聞 韓國單日確診增1615例創新高 非首都圈防疫升級 13:312021/07/14 國際 北車地下街K區2人確診 所有攤商將造冊做PCR 16:432021/07/14 生活 陸增24例確診又現本土病例 民眾禁隨意出入雲南隴川 12:452021/07/14 兩岸 韓青瓦台爆首例官員確診 未接觸文在寅 17:162021/07/14 國際 台灣確診死亡率全球排名第8 醫師曝關鍵 健保署回應了 11:272021/07/14 生活 616公車司機染疫 雙北急匡56人 04:102021/07/14 焦點要聞 指考試場一間20人 確診不得應試 04:102021/07/14 焦點要聞 616公車駕駛確診 黃珊珊：看新北記者會才知道 16:292021/07/14 生活 確診創新低 侯友宜：疫苗覆蓋率不足 成果是靠民眾配合 17:292021/07/14 生活 苗栗縣今增1確診死亡 因急性呼吸窘迫症候群過世 15:432021/07/14 生活 生活熱門新聞 桃園新增3本土確診 足跡有藥局、超市、五金行 - 生活 劉宥彤T恤見總統遭罵沒教養 他翻唐鳳小英一張合照綠粉全靜音 - 生活 下周恐有3個颱風？大雷雨遇狂震 鄭明典揭小心這個問題 - 生活 大學前沒考第二過 學霸進台大醫學系超慘下場曝光：崩潰到就醫 - 生活 在台接種AZ！留學生赴美須重打2劑莫德納 關鍵原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。