新北市14日新增確診數為2人，1例板橋確診者是昨確診順益汽車泰山營業所員工的家人，另名新店確診者是因家人確診而被感染，2人都屬家戶感染。

侯友宜表示，今新增2例確診個案，分別為板橋1例、新店1例，皆為居家隔離當中陰轉陽個案，接觸者4名都是陰性。侯說，自本土疫情爆發以來，整整2個半月、共66天，新北市每天都有市民確診，最高來到384例，今日首次見到這樣的數據，真的非常感動，感謝所有市民朋友的犧牲與配合，讓疫情獲得穩定控制。