櫃買中心14日表示，為利債券自營商執行居家辦公作業，修正債券自營商因應新冠肺炎（COVID-19）事件居家辦公指引，放寬居家辦公管控措施，並自14日開始實施。

櫃買中心表示，因應疫情持續發展，已於今年5月25日簡化債券自營商申請居家辦公流程，在遇緊急情況發生時，可事先報備，事後再補具相關書件送櫃買中心備查。為使債券自營商能更有效執行居家辦公作業，在維持必要管控措施下，適度放寬債券自營商執行居家辦公作業之措施，包括放寬居家辦公申請時之董事會議事錄可採事後追認方式辦理。

放寬交易員居家辦公視訊錄影之規定，在實行錄影有困難時，證券商得於評估風險後採行其他彈性措施替代，另新增如須進行視訊會議，應強化遠距連線安全控管等規定。

櫃買中心提醒指出，債券自營商居家辦公時，仍應制定適當之控管機制及查核程序，以確保資訊安全並應落實內部控制制度。