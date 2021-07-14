受惠國際油價上漲，中碳（1723）與油價連動的煤化學產品價格上揚，加上中陸、台灣、日、韓等亞洲主要客戶對鋰電池負極材料的提貨平穩，挹注上半年營收與獲利，每股稅前每股盈餘2.7元，下半年鋰電池負極材料等電動車及相關儲能產業，也有正向發展，中碳下半年接單情況，可望優於上半年。

中碳今年上半年自結合併營收36.2億元，較去年同期的27.49億元，增加32％，營業利益約5.7億元，同比增加52％，稅前淨利6.26億元，也較去年同期的4.23億元，年增約48％，換算每股稅前淨利約2.7元。

中碳發言人黃初凱14日表示，今年上半年歐、美國家疫苗施打順利，提升了經濟復甦的力道，雖然部分國家疫情有些起伏，短期帶來衝擊，但，越趨穩定的經濟成長，支撐起原油價格。

他說，尤其是今年第二季開始，受惠於全球原物料價格上漲，加上油價持續高升，帶動中碳與油價連動的煤化學產品價格上揚，挹注營收獲利。

展望下半年，黃初凱認為，疫情反撲難以預料，但在疫苗施打率將大幅提高的情形下，復甦力道雖有阻礙，但仍在上升軌道中進行，面對接踵而來的暑假、感恩節及聖誕節等，應會連續帶動另一波的消費潮，因此，油價下檔應該有守。

而在碳中和、以及淨零碳排的議題發酵之下，電動車及相關儲能等產業的發展趨勢有目共睹，他說，中碳今年下半年接單情況，明顯比今年上半年明朗，且往正向發展。

至於碳材料方面，黃初凱指出，由於今年上半年鋰電池負極材料市場升溫，大陸負極大廠紛紛啟動擴建計畫，目前大陸、台灣、日本、以及韓國等亞洲主要客戶，提貨平穩，台灣客戶接單滿載，積極更新年底前需求量，希望提前預備庫存。

他說，東南亞客戶預估第四季完成新廠量產線，近期啟動提貨計畫，而日本新儲能客戶，也可望第四季開始供貨，因此，中碳今年碳材料銷售量的成長，可望優於去年。