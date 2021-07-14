高雄14日無新增本土確診個案，已經連續13天「嘉玲」，但在各個疫苗接種站，都發生不在籍長輩無法施打疫苗的狀況，有些接種站還要里長出示長輩的居住證明才能順利施打，對此高雄市長陳其邁表示，由於有些民眾從北部搭車南下高雄打疫苗，所以大家務必按照規定施打疫苗。

有民眾表示，家屬已經請好假準備帶長輩到接種站施打疫苗，但卻發生因為長輩不在籍，工作人員要求出示居住證明才能施打，由於是新規定，讓民眾措手不及，相當困擾。對此，高市府衛生局表示，對於居住在高雄但不在籍的市民，過去就有規定要出示相關居住證明，這是既有的規範，並非新規定。

高雄市長陳其邁指出，主要是這幾天有發現一些個案從新北搭車來高雄要打疫苗，但他們服務的對象是居住在高雄的不在籍民眾，所以大家務必按照相關接種規定，包括到區公所預約，或者和里長出具證明，甚至有其他居住事實的證明也可以接受，拜託大家施打時，按照通知書上要帶的證件、文件或相關時間地點按順序施打。

另外，高雄有民眾投訴，他的母親施13日施打完莫德納後，發生嚴重頭暈的症狀，工作人員竟叫他把母親帶回家就好了，後來血壓飆破200才緊急用輪椅推到附近醫院，遭質疑接種站沒有救護車待命，有所疏失。

衛生局指出，從該案接種完疫苗開始，就持續在關心相關流程，根據了解，該名母親接種之後，在現場留觀就有頭暈的現象，和現場醫護反映後，有持續監測血壓，有超過200的紀錄，在醫師處置之下，立即聯絡距離200公尺左右的信和醫院急診待命，並在最短時間將他送至急診室治療。

衛生局表示，過程中考量及時性、急迫性，由於此案例離醫院很近，所以在接種場站以輪椅推送的方式5分鐘到達醫院。以常規來說，在場站內發生類似的問題，會藉由各接種站透過EMOC的處置進行聯繫、調度，至於留觀治療部分，該案在現場也有處置到相對安全狀態再進行轉手。