賴慧如身穿兵家綺提供的禮服展現好身材。（民視提供）

賴慧如身穿兵家綺提供的禮服展現好身材。（民視提供）

賴慧如還原本色，在民視八點檔《黃金歲月》中演出年輕又活潑的動感歌星「阿嬌」，在劇中因為敢衝敢言，在秀場舞台上又是穿著火辣辣的因此有了「動感小辣椒」封號，也深受觀眾喜愛，賴慧如開心表示：「終於可以穿回自己的衣服！」除了以前阿嬤幫她留的秀服，加上演藝圈姊妹們贊助的服裝，賴慧如每一次的亮麗登台演出都讓觀眾耳目一新，受封「百變小辣椒」。

賴慧如表示，超級感謝阿嬤幫她留下以前華麗的秀服，加上她自己跳國標舞穿的舞衣，款式相當多。不僅如此，在上一部八點檔《多情城市》合作的兵家綺也有送她漂亮的秀服，讓「百變小辣椒」，每一次出場都帶給觀眾新鮮感。賴慧如進一步說，很多前輩都很溫暖，兵家綺因為捨不得她拍戲要花很多治裝費，不只是給她華麗的秀服，看到漂亮的洋裝，只要覺得角色需要的都會拿給她。而她穿上兵家綺給的性感秀服，也拍照謝謝她給的漂亮秀服，她說兵家綺相當開心，直誇是賴慧如身材夠好，把服裝加分了不少。

因忙拍八點檔，賴慧如格外珍惜收工後在家的時光，加上不能外出跟朋友聚會，她索性就進廚房煮好料來犒賞自己，但她也透露常常不小心就煮太多也吃太多，體重還微微上升，而且導演眼力超好，一走進化妝間就聽導演說「妳是不是變胖了」，一句話就讓她寒毛直豎，現在她也開始少量多餐多運動，要來好好塑身。