劉姓男子遭雷擊送上救護車，右腳跑鞋脫落，襪子破洞。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗男子疑似遭雷擊不治，球鞋整個炸開

苗栗一名31歲劉姓男子於13日在河堤跑步時，突然遭到雷劈中，搶救7小時後仍傷重不治。據警方透露，劉男的隨身物品中有發現藍芽耳機盒，但裡頭卻不見耳機，初判劉男事發當時可能戴著耳機，才未察覺天氣遽變且閃雷，詳細死因仍待檢警相驗確認。

據《ETtoday新聞雲》報導，警方在清查劉男的個人物品時，於隨身包包中發現了藍芽耳機盒，但盒中卻沒有耳機，初判劉男在慢跑當下可能佩戴著耳機，因此才未發覺天氣已閃雷，然而，實際上劉男是否真的戴著耳機、耳機的去向以及確切死因，都仍待檢警進一步釐清。

回顧案情，苗栗市13日晚間突然天氣驟變，不僅下起大雨，也傳出連續的雷聲，孰料消防局於晚間6時27分許接獲通報，指稱位於經國路的後龍溪堤防邊，疑似有人遭到雷擊倒地受傷。

緊急趕往現場後，救護人員發現受傷的31歲劉姓男子右小腿上有一個不規則開放性傷口，鞋子則被炸出破洞，水泥地也驚現恐怖裂痕，而該男子已無呼吸心跳，經搶救7小時後傷重不治。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟表示，若不幸遇到雷擊，應立即蹲下，身體儘量壓低，頭也壓低，壓得愈低愈不易被雷擊；此外，記得要「踮腳尖、腳跟互碰」，萬一不幸遭雷擊，電流從腳尖進入，可從另一隻腳導出去，不會流竄身體，儘量將傷害降到最低。