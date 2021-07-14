大部分的人只會對自己喜歡的對象溫柔，不過有些星座卻不是如此，常常會引發許多誤會。星座運勢網站「星座上上簽」分析，天秤座、巨蟹座、射手座習慣對大家都很溫柔，有些人可能會以為自己是被特別的對待，到頭來才發現是一廂情願，他們付出溫柔和體貼，其實從頭到尾都沒有動心，讓許多人知道真相後非常心碎。

▍1.天秤座

天秤座擅長社交，舉止得宜，說話總是客客氣氣的，而且他們觀察力強，能注意到他人的需求，非常善解人意，許多人把他們當成知心好友，喜歡找他們傾訴心事，其實天秤座骨子裡並不是那麼樂意當傾聽者，只是他們偽裝習慣了，所以你很難分辨他此刻的溫柔是真是假，他們習慣對每個人都很好，所以當他展現出溫柔的一面，並不能拿來當做愛的證據。

▍2.巨蟹座

巨蟹座是十二星座裡最博愛的星座，堪稱「中央空調」，他們本性很善良，有同理心，看到可憐的人就會十分同情對方，進而想要好好照顧對方，巨蟹座此時散發的溫柔只是他的習慣，他對每個深陷困境的人都是這個態度，偏偏很多人都以為自己是那個特別的人，其實換一個人巨蟹還是溫柔依舊，看似深情其實並不是愛情。

▍3.射手座

射手座人緣很好，性格熱情，而且他們交朋友時不是很在乎性別，男女之間相處的界線也非常模糊，他們又很喜歡說些曖昧的話，許多異性以為被撩撥，其實他只是在正常發揮。射手座會表現出溫柔、貼心的樣子，但並不代表他們心動了，許多人在陷入情網後才發現是自己一廂情願，他們的溫柔並不代表愛情。