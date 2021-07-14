根據大陸國家衛健委網站消息，截至2021年7月13日，大陸31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗140201.9萬劑次，為全球最多。

另外，為加快推進新冠病毒疫苗接種，盡快建立免疫屏障，包括福建泉州台商投資區在內，大陸已有多地公告，未接種新冠疫苗者，將不準進入重點公共場所或搭乘公共交通工具。

例如安徽寧國市防控指揮部辦公室發函，對民眾出入商場超市、賓館酒店、餐飲單位、車站、公共交通工具、文化娛樂場所、醫療機構及政務大廳等公共場所，開展新冠疫苗接種查驗工作，呼籲未接種的市民在今個25日前，盡快接種首針疫苗。

休寧縣衛健委亦發出通知，下月1日起，對乘坐公車及出入超市等公共場所的民眾，查驗安康碼。

廣西北流市及桂平市要求幼兒園至高中學生的家庭成員，在開學前完成接種疫苗，若未完成接種，學童暫緩入學。